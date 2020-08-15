Çankırı'da 2 kardeşe ait 2 ev yandı ÇANKIRI'da, merkeze bağlı Tunay köyünde çıkan yangında 2 kardeşe ait 2 ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

ÇANKIRI'da, merkeze bağlı Tunay köyünde çıkan yangında 2 kardeşe ait 2 ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Köyde yaşayan Murat Sarıoğlu'na ait tek katlı ahşap evde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan kardeşi Kemal Sarıoğlu'na ait eve sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çankırı ve Eldivan Belediyelerine ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.Yangında 2 ev de kullanılmaz hale geldi

Kaynak: DHA