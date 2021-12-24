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Çankaya Futsal Takımımız Şampiyon

Çankaya Futsal Takımımız Şampiyon
Habermetre - Haberler | Toplum

Araştırma MerkezleriÇankaya Futsal Takımımız ŞampiyonÜniversitelerarası Salon Futbolu 2. Lig Müsabakaları 20-24 Aralık tarihleri arasında Gazi Üniversitesi spor salonunda gerçekleşecekti.

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Araştırma Merkezleri

Çankaya Futsal Takımımız Şampiyon

Üniversitelerarası Salon Futbolu 2. Lig Müsabakaları 20-24 Aralık tarihleri arasında Gazi Üniversitesi spor salonunda gerçekleşecekti. Turnuvada büyük mücadele gösteren Üniversite futsal takımımız finalde Yıldırım Beyazıt Üniversitesini yenerek şampiyon oldu. Tüm ekibi tebrik ediyoruz.

20 Aralık Pazartesi Çankaya Üniversitesi 5 - Bilkent Üniversitesi 3

21 Aralık Salı Çankaya Üniversitesi 6 - Bilkent Üniversitesi 7

22 Aralık Çarşamba Çankaya Üniversitesi 6 - Ostim Teknik Üniversitesi 2

23 Aralık Perşembe Çankaya Üniversitesi 7 - Lokman Hekim Üniversitesi 2

24 Aralık Cuma Çankaya Üniversitesi 7 - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2

Spor İşleri Şube Müdürlüğü

Antrenör Berçin Sancar

Duyuru Ekleme Tarihi : 20. 12. 2021 09: 50

Duyuru Güncelleme Tarihi : 24. 12. 2021 16: 32

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