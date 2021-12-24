Çankaya Futsal Takımımız Şampiyon
Araştırma MerkezleriÇankaya Futsal Takımımız ŞampiyonÜniversitelerarası Salon Futbolu 2. Lig Müsabakaları 20-24 Aralık tarihleri arasında Gazi Üniversitesi spor salonunda gerçekleşecekti.
ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Araştırma Merkezleri
Çankaya Futsal Takımımız Şampiyon
Üniversitelerarası Salon Futbolu 2. Lig Müsabakaları 20-24 Aralık tarihleri arasında Gazi Üniversitesi spor salonunda gerçekleşecekti. Turnuvada büyük mücadele gösteren Üniversite futsal takımımız finalde Yıldırım Beyazıt Üniversitesini yenerek şampiyon oldu. Tüm ekibi tebrik ediyoruz.
20 Aralık Pazartesi Çankaya Üniversitesi 5 - Bilkent Üniversitesi 3
21 Aralık Salı Çankaya Üniversitesi 6 - Bilkent Üniversitesi 7
22 Aralık Çarşamba Çankaya Üniversitesi 6 - Ostim Teknik Üniversitesi 2
23 Aralık Perşembe Çankaya Üniversitesi 7 - Lokman Hekim Üniversitesi 2
24 Aralık Cuma Çankaya Üniversitesi 7 - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2
Spor İşleri Şube Müdürlüğü
Antrenör Berçin Sancar
Duyuru Ekleme Tarihi : 20. 12. 2021 09: 50
Duyuru Güncelleme Tarihi : 24. 12. 2021 16: 32
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