Çankaya'da Ramazan dayanışması
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Çankaya'da Ramazan dayanışması

Çankaya'da Ramazan dayanışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları yapan Çankaya Belediyesinin Ramazan ayında da muhtarlıklar aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile esnafa gıda kolisi dağıtımı devam ediyor.

Yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları yapan Çankaya Belediyesinin Ramazan ayında da muhtarlıklar aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile esnafa gıda kolisi dağıtımı devam ediyor.

İlçede belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak gıda yardımı yapan Çankaya Belediyesi, Ramazan ayında da yardımlarını sürdürüyor. İhtiyaç sahiplerine muhtarlıklar aracılığıyla gıda kolilerini ulaştıran belediye, sosyal dayanışmaya devam edecek. Çankaya Belediyesinin dağıttığı gıda kolilerinde temel gıda ürünleri ile kolonya da bulunuyor. Vatandaşların yanı sıra kısıtlamalar nedeniyle işletmesini kapatmak zorunda kalan esnafa da destek elini uzatan Çankaya Belediyesi, esnaf odalarına da gıda kolisi dağıtıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra salgın nedeniyle iş yeri kapanan esnafımızın da yanındayız. Ayrıca Ramazan ayı boyunca servise tamamen kapalı olan kafe ve restoranlarda çalışan vatandaşlarımıza da gıda kolisi desteği veriyoruz. Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir. Biz, Çankaya Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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