Çankaya'da "Halk Kart" dağıtımı
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Çankaya'da "Halk Kart" dağıtımı

Çankaya Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine verdiği Halk Kart, 6. dönem başvuruları sonucunda yeni sahiplerine ulaştı.

Çankaya'da
22.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:45

Çankaya Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine verdiği Halk Kart, 6. dönem başvuruları sonucunda yeni sahiplerine ulaştı.

Çankaya Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine verdiği ve 2017 yılından bu yana sürdürdüğü Halk Kart uygulaması yeni sahiplerine ulaştı. Korona virüs salgını nedeniyle bu kez tören düzenlenmeyen Halk Kart dağıtımı, Vedat Dalokay Kokteyl Salonu'nda gerçekleşti. Maske kullanarak ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yapılan dağıtımda hak sahiplerinden tek kişi gelmeleri istendi. Dağıtım başlamadan önce vatandaşların ateş ölçümü yapılarak, maske ve dezenfektan da verildi. Asgari ücretin üçte birini geçmeyen gelire sahip olan ve taşınmaz mal kaydı olmayan kişilere iki ayda bir 400 liranın verildiği Halk Kart, yeni 154 aile ile birlikte 898 aileye ulaştı.

Halk Kart uygulamasının sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birisi olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi sürecinde de sosyal ve ekonomik yardımlarda Halk Kart sahiplerini öncelik aldıklarını ifade etti. Halk Kart uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine nakdi destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Taşdelen şunları söyledi:

"2014 yılında ilk belediye başkan adayı olduğumda şöyle bir söz vermiştim. 'Çankaya Belediyesi halkın belediyesidir, her zaman zorda olanın yanında olacaktır' demiştim. Belediyenin kaynaklarını halkımız için harcayacağımızın sözünü vermiştim. Halk Kart uygulaması bu sözün en güzel örneği. Çankaya Belediyesi olarak bizim bir tek hizmet ettiğimiz halkımızdır. Geride bıraktığımız 6 yılda sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdik. Bugün bine yaklaşan Halk Kart sahibi önümüzdeki dönemlerde 3 binlere kadar çıkacak. Belediyecilik dertlere derman olmaktır biz de bu Halk Kart ile dertlere derman olabiliyorsak ne mutlu bize. Vatandaşlarımızın bu kart ile çekeceği parayı iyi ve sağlıklı günlerde harcamalarını diliyorum."

Uygulamanın başlamasından bu yana bin 500 aileye verilen Halk Kart, vatandaşlara diledikleri yerden alışverişlerini yapabilme imkanı sunuyor. Çankaya ilçe sınırlarında ikamet şartı bulunan uygulamada ekonomik şartları ve ikameti değişenler, Halk Kart sisteminden çıkarılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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