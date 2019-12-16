Çankaya Belediyesinden yeni yıl konserleri

16.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:25

Çankaya Belediyesi yılbaşı kutlamaları kapsamında iki konser düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hacettepe Trio ve Sanatçı Dostları" Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Yılbaşı Özel Konseri"yle, Zafer Mutlu, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Yüzyılın Şarkıları Konseri"yle 25 Aralık'ta seyircinin karşısında olacak.

Başkentlileri yeni yılın hemen öncesinde klasik müzik ile buluşturacak konserler, saat 19.30'da başlayacak. Ücretsiz konserler için yer fişleri konserlerin yapılacağı merkezlerden alınabilecek.

Kaynak: AA