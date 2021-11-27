Çankaya Belediyesi Halk Kart 9. Dönem dağıtımları gerçekleştirildi

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ankara Çankaya Belediyesinin 2017 yılında başlattığı Halk Kart uygulamasında 9. Dönem kart dağıtımları gerçekleştirildi.

Çankaya Belediyesinin 2017 yılında başlattığı Halk Kart uygulamasında 9. Dönem kart dağıtımları gerçekleştirildi. Önceki dönemlerde bin 545 haneye ulaşan Halk Kart, bugün dağıtımı gerçekleştirilen 555 adet kart ile bin 100 'e ulaştı. Sabah saatlerinde başlayan Halk Kart dağıtımında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tek tek ailelerle de sohbet etti.

Geçim derdine derman

Halk Kartlarını almak için Başkanlık Binasında bir araya gelen vatandaşlara hitap eden Başkan Taşdelen, "Asgari ücret ve sabit ücretle geçinenler daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Geçim derdi en büyük sorun. Bu noktada Çankaya Belediyesi olarak geçim derdi olanın, mağdur olanın derdine derman olmak istiyoruz. Bu anlamda sosyal belediyeciliği sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Belediyeler de halkına hizmet etmek için var. Biz de bugünlerde sizlerin yanında olmak ve sosyal belediyeciliği en üst noktaya çıkarmak zorundayız. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz en anlamlı projelerden bir tanesi Halk Kart uygulamamız. Halk Kart uygulamamızda paranız bankaya nakit olarak yatıyor, size verilen kartla bu miktarı nakit olarak çekiyor ve ihtiyaçlarınız için kullanabiliyorsunuz. Ev kirası için, yakıt, gıda ve benzeri ihtiyaçlarınız için harcayabileceğiniz gibi çocuklarınızın kırtasiye harcamalarında da kullanabilirsiniz. Halk Kart kullandığınızı sadece siz bileceksiniz. Çankaya Belediyesi halkın belediyesidir, kimseyi asla siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmeyiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

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