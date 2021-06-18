Çankaya Belediyesi bir ayda 600 çiftin nikahını kıydı

Normalleşme adımlarının hayata geçirilmesi ile Çankaya Belediyesi, 17 Mayıs-17 Haziran tarihleri arasında 600 çiftin nikah törenine ev sahipliği yaptı.

Normalleşme adımlarının hayata geçirilmesi ile Çankaya Belediyesi, 17 Mayıs-17 Haziran tarihleri arasında 600 çiftin nikah törenine ev sahipliği yaptı.

Normalleşme adımları kapsamında yemekli nikahların ve düğünlerin yeniden başladığı haziran ayı itibariyle evlenmek isteyen çiftlere ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi tarafından 600 çiftin nikahı kıyıldı. Çankaya Belediyesi'ne bağlı Vedat Dalokay ve Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi nikah salonları evlenmek isteyen çiftlerin durağı oldu. 17-31 Mayıs haftasında 204 çiftin nikahı kıyılırken, haziranın ilk 17 gününde 392 nikah kıyıldı. Özellikle hafta sonlarına ilgi artarken, Çankaya Belediyesi günde 20 nikah ortalamasıyla kısıtlamalar sonrasındaki ilk ayını tamamladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı