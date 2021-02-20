Canını hiçe sayıp patlayan akım tellerine tekme atan vatandaşın görüntüleri kameraya yansıdı
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Canını hiçe sayıp patlayan akım tellerine tekme atan vatandaşın görüntüleri kameraya yansıdı

20.02.2021 17:54 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:47

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde patlayan elektrik tellerine tekme atan vatandaşın o anları saniye saniye kameralara yansıdı. Yoldan geçen başka bir vatandaş ise tellere tekme atan kişiyi uzaklaştırmaya çalıştı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesinde meydana gelen olayda, direklerden kopan elektrik telleri yerde bulundukları sırada yanarak patlamaya başladı. O sırada çevrede bulunan bir kişi, canını hiçe sayarak patlayan tellerini tekmeleyerek çekmeye çalıştı. O anları fark eden mahalle sakinleri patlayan akım tellerine tekme atan vatandaşı uyarmaya çalıştı. Hiçbir uyarıyı dikkate almayan şahıs, patlayan elektrik tellerini ayaklarıyla çekmeye devam etti.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞ MÜDAHALE ETTİ

Korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansırken, o anları fark eden başka bir vatandaş patlayan elektrik tellerine tekme atan kişiye müdahale ederek, şahsı tellerden uzaklaştırmaya çalıştı. Daha sonra bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gelerek, güvenlik önlemleri aldı. Alana gelerek akımı kesen ekipler, telleri onardıktan yerine eski yerine yerleştirdi.

Canını hiçe sayıp patlayan akım tellerine tekme atan vatandaşın görüntüleri kameraya yansıdı
Canını hiçe sayıp patlayan akım tellerine tekme atan vatandaşın görüntüleri kameraya yansıdı
Canını hiçe sayıp patlayan akım tellerine tekme atan vatandaşın görüntüleri kameraya yansıdı
Canını hiçe sayıp patlayan akım tellerine tekme atan vatandaşın görüntüleri kameraya yansıdı
Canını hiçe sayıp patlayan akım tellerine tekme atan vatandaşın görüntüleri kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

Haber Yorumları (4)
ABDUSSAMED: Tamam da amaç ne ?
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ABARTI: Video elektriğin bulunuşundan başlamalıydı.
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AHMET: Bu millet tüp kaçağını çakmakla kontrol eder,ey sen daha neyi bekliyon
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500
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