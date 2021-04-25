Canım Kardeşim'in Kahraman kim? Canım Kardeşim'in Kahraman karakteri ne iş yapıyor?

Canım Kardeşim'in Kahraman kim? Canım Kardeşim'in Kahraman karakteri ne iş yapıyor? Canım Kardeşim'in Kahraman Kıral kaç yaşında, nereli? Kahraman Kıral mesleği nedir? Kahraman Kıral hayatı ve biyografisi nedir?

Canım Kardeşim filminde Halit Akçatepe ve Tarık Akan'la başrolleri paylaşan Kahraman Kıral kimdir? Canım Kardeşim'in Kahraman kim? Canım Kardeşim'in Kahraman karakteri ne iş yapıyor? Canım Kardeşim'in Kahraman Kıral kaç yaşında, nereli? Kahraman Kıral mesleği nedir? Kahraman Kıral hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CANIM KARDEŞİM KAHRAMANI KİM?

Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul filmlerinde gösterdiği performansla milyonları duygulandıran Yeşilçam'ın çocuk oyuncusu Kahraman Kıral artık ticaretle uğraşıyor.

1972-76 yılları arasında çocuk oyuncu olarak on dört filmde rol alan Kahraman Kıral Yeşilçam'da çocuk oyuncu olarak gösterdiği performansla hafızalardan silinmedi.

1976 yılında sinemayı bırakan Kıral günümüzde ticaretle ilgileniyor.

Son verdiği röportajda şanslı bir çocuk olduğunu anlatan Kıral şimdilerde bir mobilya firmasının sahibi.

Röportajında Hürriyet Gazetesi'nin açtığı açtığı bir yarışmaya katıldığını ve oyunculuk hayatının böyle başladığını anlatan Kıral dönem şartları gereği oyunculuğu bıraktığını da açıklamıştı.