Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu
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Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu

Eskişehir'de gözleri oyulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddederek zavallı hayvana bunu yapanların cezalandırılmasını istiyor.

Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu
15.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:33

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde canice öldürülen eşeğin sahibi, olayı gerçekleştiren şahıslardan şikayetçi oldu.

Beylikova ilçesi Doğanoğlu Mahallesinde iki şüpheli şahsın bir eşeği darp edip ardından bıçakladıktan sonra öldürdüğü iddia edildi. Kaybolan eşeği arayan vatandaş, yol kenarında hayvanın ölü halde buldu. Eşeğine bakan vatandaş, gözlerinin oyulduğunu ve bazı bölgelerinde işkence izlerini fark edince, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu

DAVADAN VAZGEÇMEDİ

Olayla alakalı öncelikle uzlaşma önerilirken, eşeğin sahibi ise bunu kabul etmeyerek davadan vazgeçmedi. Olayla alakalı bir çok platformdan suçluların gerekli cezaya alınması konusunda kamuoyu oluşturulurken, incelemeler sonunda eşeğin bir çok yerinde yara izine rastlanırken gözlerinin de oyulduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında bulunulan suç duyurusu sonrasında konuyla ilgili çalışmanın başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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