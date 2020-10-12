Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü

Rusya'da, 43 yaşındaki İngilizce öğretmeni Lyubov Melnikova, evde yalnız oldukları sırada 4 yaşındaki oğlunu spor aletine astı.

Moskova'nın Pushkino kentinde, kocası ve kızları koşudayken oğlunu asarak öldüren Lyubov, babaları ile beraber eve dönen kızlarına kapıda beklemelerini söyledi. Lyubov sadece kocasının içeri girmesine izin verdi ve eve giren baba, oğlunun spor aletine asılı cansız bedeni ile karşılaştı.

OĞLUNU HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Baba Vasily, Ivan'a kalp mesajı yapıp hayata döndürmeye çalışsa da başarılı olamayınca ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini ve yapacak bir şey olmadığını söyledi.

ANNE ŞOKA GİRDİ

Polis ekipleri, gözaltına alınan annenin şok durumunda olduğunu ve hiçbir şey konuşamadığını belirtti. Annenin neden böyle bir şey yaptığı ile ilgili soruşturma devam ediyor.