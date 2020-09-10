Cani anne, 2 aylık bebeğini boğazına ıslak mendil sokarak öldürdü Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Nancy Williams isimli anne, iki aylık oğlunun boğazına ıslak mendil sokarak öldürdü.

ABD'de Nancy Williams isimli anne, iki aylık oğlunun boğazına ıslak mendil tıkayarak ölümüne neden oldu.

Genç anne, ambulansı arayarak oğlunun fenalaşıp hareketsiz kaldığını söyledi. Sağlık ekipleri eve glediklerinde çocğun boğazında ıslak mendil buldular. Mendili çıkarmalarına rağmen çocuğu kurtaramadılar. Anne, bebeği mama şişesinden beslerken ağzında bulunan yaradan kan gelmeye başlayınca yarayı ıslak mendil ile silmek istediğini ve mendilin bebeğin boğazına kaçtığını iddia etti. Evi arayan polis evde başka bir kanlı ıslak mendil bulunca anneyi gözaltına aldı.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

İfadesinde bebeği ağlayınca bebeğini ağzına biberon şişesini koydunuğunu çocuk daha fazla çığlık atınca şişeyi sıkıştırdığını ve çocuğun ağzında kanama başladığını söyleyen anne çocuğun ağzında kanmasını ve ağlamasını durdurmak için ıslak mendilini boğazına sıkıştırırak susturmaya çalışırken öldürüdürğünü itiraf etti.

TUTUKLU YARGILANACAK

Mendili çocuğun boğazından çıkaramayan Nancy, panik yapıp sağlık görevlilerini çağırdı. Sağlık ekipleri eve ulaşamadan talihsiz bebek hayatını kaybetti. Anne, tutuklu yargılanmak üzere bölge hapishanesine gönderildi.