Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
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Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldüren cani ilk ifadesinde küçük çocuğu ağladığı için öldürdüğünü söyledi.

30.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:20

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs, oluşturulan özel ekip tarafından 9 gün sonra saklandığı çalılıkların arasında yakalandı. Şahsın ifadesinde Alperen'i ağladığı için öldürdüğünü annesini ise odaya kilitlediğini söylediği öğrenildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MEZARLIĞA GÖMDÜ

Edinilen bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda Harun S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü. Harun S. daha sonra boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü.

ÖZEL EKİP, İLÇEYİ DİDİK DİDİK ETTİKTEN SONRA YAKALADI

6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, polis özel harekat ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, ilçeyi didik didik aradı.

3 yaşındaki çocuğu öldüren caninin ilk ifadesindeki sözleri kan dondurdu

Günde 30 ev arayan ekipler, alan daraltma çalışması ile dün gece saatlerinde Harun S.'nin çalılıklar arasında olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, teslim olmamak için kaçan Harun S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Harun S.'nin yakalandığı andan itibaren 'Susma hakkımı kullanacağım' dediği öğrenildi.

İLÇE SAKİNLERİ "PİS HARUN" LAKABINI BIRAKTI

Öte yandan, 3 yaşındaki Alperen'i öldüren Harun S.'ye ilçe sakinlerinin 'Pis Harun' lakabını taktığı öğrenildi. Ayrıca, Harun S.'nin tanıdıklarına teslim olmayacağı yönünde mesajlar da attığı belirtildi. Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Harun S., adliyeye sevk edildi.

AĞLADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Adliyeye sevk edilen Harun S.'nin ilk ifadeleri ise kan dondurdu. Harun S.'nin buradaki ifadesinde; Alperen'i ağlaması üzerine boğarak öldürdüğünü, annesi E.Ö.'yü de bu esnada odaya kilitlediğini söylediği öğrenildi. Anne E.Ö.'nün ise Alperen'in öldüğünü sabah odadan çıkınca öğrendiği, korkudan bir şey söylemediği öğrenildi.

Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (5)
ADALET: böyle canilern hapis yatması bile zulümdür. ancak meydanda idam edilseler toplum vicdanı rahatlar
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LAN İSMAİL: Ne istedin küçücük melekten be cani adam . Masum insanları öldürenler için idam gelmesi şart. İnşallah idam yasası çıkarda idam edilirsin. Zalimler için yaşasın cehennem.
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İNSAN: Bir ilahi adalet var ise dilerim Allahtan, fitil fitil çıksın burnundan...kolay ölme, uzun ve yavaş bir ölümü en acı haliyle yaşa. Ah ben ne yaptım diye düşünmeye bile fırsatın olmasın acılarından.
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