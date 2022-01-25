Caner Taslaman kimdir? Caner Taslaman kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Caner Taslaman'ın kitapları!

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CANER TASLAMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1968

Kaç yaşında: 54 yaşında

Nereli: İstanbul

Caner Taslaman, Büyük Patlama teorisi, televizyon ve radyo programlarında din ve bilim tartışmaları ile tanınır. Bir zamanlar Adnan Oktar grubu ve Kızıl İmamcılar grubu içerisinde yer alan Taslaman, günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde felsefe hocası olarak çalışmaktadır.

Annesi kimya mühendisi, babası ise doktor olan Taslaman, küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilendi. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi İstanbul'da tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında özellikle antropoloji, din sosyolojisi, din ve bilim gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Büyük Patlama Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı.

Kuantum teorisinin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitap ile doçent, bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Felsefe Bölümü'nde ise profesörlük derecesini almıştır. "Küreselleşme Sürecinde Türkiye'deki İslam" çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Tokyo Üniversitesi'nde daha sonra Oxford Üniversitesi'nde post doktora çalışmaları yaptı.

Harvard Üniversitesi'nde ve Cambridge Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu. Son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde profesör öğretim üyesidir.

CANER TASLAMAN'IN KİTAPLARI

• Ahlak, Felsefe ve Allah

• Allah, Felsefe ve Bilim

• Allah'ın Varlığının 12 Delili

• Arzulardan Allah'a

• Big Bang ve Tanrı

• Bir Müslüman Evrimci Olabilir mi?

• Evren'den Allah'a

• Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı

• Kuantum Teorisi, Felsefe ve Tanrı

• Kur'an ve Bilimsel Zihnin İnşası

• Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de İslam

• Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı

• Terörün ve Cihadın Retoriği

• İslam ve Kadın

• Neden Müslümanım?

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