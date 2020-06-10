Caner Çalışır kimdir? Caner Çalışır kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Caner Çalışır kimdir? Caner Çalışır kaç yaşında, nereli?

Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşlarından olan Caner Çalışır hayatı merak edilenler arasında yer alıyor. Vine adlı sosyal platformda adını duyuran Çalışır, Kerimcan Durmaz'ın videolarında da sıkça yer alıyordu. Peki, Caner Çalışır hastalığı neydi?

Caner Çalışır kimdir? Caner Çalışır kaç yaşında, nereli?
10.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:18

Instagram'ın fenomen isimlerinden Caner Çalışır, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde boy gösterdi. Son dönemin eğlenceli programlarından Benimle Söyle'de jüri üyeliği yaptı ve aynı zamanda yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz gibi Dj'dir. İşte, Caner Çalışır biyografisi...

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

Çalışır, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Berna Arıcı ile çektiği "Berna saçında kene var topla topla gene var" videosuyla popüler hale geldi ve ardından "Ablan Star Bebeğim" sözleriyle de ününe ün katarak devam etti. Caner Çalışır, Radyo elevizyon bölümünden mezun oldu. Vine'daki videolarıyla bilinse de Hakan Kakız ile TV ve sosyal medya dünyasına adım attı.

Caner Çalışır kimdir? Caner Çalışır kaç yaşında, nereli?

O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol alan Çalışır, komedyen Okan Bayülgen ile de çalışmalar yürüttü. Diğer yandan fenomen isim Dj olarak çalışıyordu. Caner Çalışır, Kanl D'nin başarılı çalışmalarından Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı. Radyo programlarına da katılarak adından söz ettirmeye devam eden Caner, Kerimcan Durmaz ile olan videoları ile Instagram'da bir milyon takipçiye ulaştı.

Caner Çalışır kimdir? Caner Çalışır kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni ve Dj Caner Çalışır, 2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü ve 10 Haziran 2020 tarihinde de kalp krizinden ötürü yaşamını yitirdi.

Caner Çalışır kimdir? Caner Çalışır kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar Haber
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir
Bu görüntü uzmanları endişelendirdi! Önümüzdeki 5 gün vaka sayısı artarsa kısıtlamalar geri dönebilir
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Hamile eşini 19 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı
Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik İrem Derici Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Metin Oktay Nihat Özdemir Hikmet Karaman
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Caner Çalışır kimdir? Caner Çalışır kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 09:18:22. #1.15#
title