Canel Rüzgar kimdir? Hakim Canel Rüzgar'ın görevi nedir? Canel Rüzgar hangi görevlerde bulundu?
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Canel Rüzgar kimdir? Hakim Canel Rüzgar'ın görevi nedir? Canel Rüzgar hangi görevlerde bulundu?

27.11.2020 18:54 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:59
Canel Rüzgar kimdir? Hakim Canel Rüzgar'ın görevi nedir? Canel Rüzgar hangi görevlerde bulundu?

Son dakika haberine göre, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), hakim ve savcılar arasından Yargıtay üyeliğini seçti. Yargıtay üyesi olan hakim savcılar arasında Canel Rüzgar da var. Peki Hakim Canel Rüzgar kimdir, nerelidir? Canel Rüzgar hangi görevlerde bulundu? HSK, Yargıtay üyeliğine atanan isimler neler?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2'si tutuklu 35 sanıklı davaya bakan Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, duruşma sonunda görev yerinin değiştiğini açıklamıştı. Başkan Rüzgar, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı olarak atandım" demişti.

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İrfan Fidan

Yüksel Kocaman

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Canel Rüzgar

Fuzuli Aydoğdu

Mustafa Beyhan

Ahmet Çiçekli

Kemal Güngör

Mustafa Ercan

Mustafa Doğan

Savaş Şahinsoy

CANEL RÜZGAR KİMDİR?

Kritik davaların mahkeme başkanı Canel Rüzgar, İSTANBUL 17. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı olan Rüzgar hakkında şu an için pek bilgi bulunmamaktadır. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Canel Rüzgar, Tahşiye kumpas, 25 Aralık kumpas, MİT tırları görüntülerinin yayınlanması, Selam Tevhid kumpas, Hrant Dink cinayeti gibi önemli davaların görüldüğü mahkemeye başkanlık yapmıştır.

CANEL RÜZGAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Rüzgar, 'Berkin Elvan' davasının görüleceği İstanbul 17'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görevlendirildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 35 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın 2016 yılındaki oturumunda eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek hazır bulunurken, başka suçlardan tutuklu Mülkiye Başmüfettişleri Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç ile tutuksuz sanık eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay da duruşmaya katılan isimler arasında yer aldı.

Duruşmaya aralarında Ogün Samast'ın da olduğu bazı sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Duruşmada çapraz sorgusu yapılan tutuklu sanık Ramazan Akyürek, hakkındaki iddiaları reddederek, "Benim hem emniyet müdürlüğüm, hem de İstihbarat Daire Başkanlığı görevim boyunca dinleme talimatım olmamıştır" dedi.

Duruşma bir gün sonraya ertelendi. Duruşmanın bitmesiyle birlikte mahkeme başkanı Canel Rüzgar, HSYK kararıyla İstanbul 17'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görevlendirildiğini açıkladı.

Tahşiye kumpas, 25 Aralık kumpas, MİT tırları görüntülerinin yayınlanması, Selam Tevhid kumpas, Hrant Dink cinayeti gibi önemli davaların görüldüğü mahkemeye başkanlık yapan Canel Rüzgar'ın yerine aynı mahkemenin ikinci heyetinin başkanı Ali İhsan Horosan'ın görevlendirildiği belirtildi. Okmeydanı'nda başına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde hazırlanarak İstanbul 17'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde dava Canel Rüzgar başkanlığında görülecek.

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