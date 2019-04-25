Candan Erçetin Güneye İndi

Türk müziğinin sevilen seslerinden Candan Erçetin, Kerki-Solfej ile birlikte güneye iniyor. Hatay, Adana ve Gaziantep'te sahneye çıkacak olan sevilen sanatçı, sesi ve danslarıyla hayranlarını yine büyüleyecek.

Müzikseverler tarafından beğenilen pek çok hit şarkısı bulunan Candan Erçetin, deneyimli orkestrası ve her zamanki sahne enerjisiyle en sevilen şarkılarını seslendirecek. Konser için hazırladığı özel repertuarıyla gönülleri fethedecek olan Candan Erçetin, dinleyicilere yine unutulmaz bir gece yaşatacak.

26 Nisan Cuma Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu

27 Nisan Cumartesi Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava tiyatrosu

28 Nisan Pazar Gaziantep GAÜN Mavera KSM Açıkhava Sahnesi

Kaynak: Bültenler