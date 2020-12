Milletvekili Canbey'den Balıkesir'in 9 ilçesinde ürünleri doludan zarar gören çiftçilere müjde

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, ürünleri doludan zarar gören Balıkesir'in 9 ilçesindeki çiftçilere ödemelerin haftaya başlayacağını bildirdi.

Canbey, yazılı açıklamasında, doludan zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderileceğini belirtti.

Konuyla ilgili girişimlerde bulunduklarını hatırlatan Canbey, "Dolu yağdığı zaman çiftçilerimizle ve ilgili Ziraat Odası Başkanlarımızla görüşerek, mağdurların mağduriyetlerinin giderileceği sözünü vermiş ve konuyu takip edeceğimizi söylemiştik. Bugün bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilerimizin doludan gördükleri zararlar karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Canbey, çiftçilerin zararlarının karşılanması için ayrılan 2 milyon 500 bin liranın gelecek haftadan itibaren hesaplara yatırılacağını aktardı.

Milletvekili Canbey, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana her zaman çiftçimizin ve köylümüzün yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimin artması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çiftçilerimizin mağdur olmaması ve tarımdan daha iyi gelirler elde etmesi için mücadele ediyoruz. Çiftçilerimiz bizim başımızın tacıdır. Tarım dünyada her geçen gün daha stratejik bir sektör haline gelmeye başladı. Gıda olmadan insanın yaşaması mümkün olmadığına göre, geleceğin sektörlerinden biri olan tarım alanını önemsiyoruz ve daha fazla kaynak ayırıyoruz. Çiftçinin derdi ile her daim ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

Tarımsal alanda yapılan üretimlere önemli destekler verildiği ve buna devam edileceğini vurgulayan Canbey, tarımda önde gelen ülkelerden olan Türkiye'nin bu alanda daha iyi yerlere geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı