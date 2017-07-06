Canavar Gibi Komedi Filmi Geliyor!

ŞEVKET ÇORUH 'FRANKEŞTAYN' OLUYOR!

Yapımcılığını Empati Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın yaptığı ve senaryosunu Kolpaçino filmlerinin de senaristi olan Suat Özkan, Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım'ın birlikte kaleme aldığı sezonun iddialı komedisi "Frankeştayn" filminin çekimlerine başlandı.

Oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar, Nazlı Tosunoğlu ve Merve Yüksel'n yer aldığı filmde Şevket Çoruh, Frankeştayn olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuncu Şevket Çoruh'a çekimlerine İstanbul'un Beykoz ilçesinde başlanan filmde Frankeştayn makyajı yapılacak. Çoruh'un makyajını plastik efekt & make-up artist Derya Ergün yapacak. Ünlü oyuncuya Frankeştayn rolü için Londra'dan özel bir da peruk getirildi.

Çekimlerinin tamamı İstanbul'un farklı yerlerinde yapılacak olan film, konusu ve sürpriz konuk oyuncularıyla seyirciyi gülmekten kırıp geçirecek.

Filmin Konusu:

İstanbul'un Balat ilçesinde cep telefonu satışı yapan Gürbüz (Şevket Çoruh), çevresinde üç kağıtçı ve dolandırıcı biri olarak tanınmaktadır. Bir gün Sarı Kenan (Hüseyin Elmalıpınar) isimli bir mafya babasıyla ters düşer ve bu durum canına mal olur. Hikâyemiz de bu olaydan sonra başlar…

Filmin künyesi:

Yapımcı : Empati Yapım

Yönetmen: Özgür Bakar

Senaryo : Suat Özkan, Özgür Bakar, Alper Kıvılcım

Türü : Komedi

Oyuncular : Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar, Nazlı Tosunoğlu,Merve Yüksel.