Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı
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Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı. Twitter'dan yapılan uyarıda, "Bu hesap kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun" ifadesi yer aldı.

Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı
20.05.2020 21:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:29

CPH İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun kişisel Twitter hesabının kısıtlandığı görüldü. Twitter'dan yapılan uyarıda, "Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun" ifadesi yer aldı.

Kısıtlanan Twitter hesaplarında kullanıcılara şu mesajla karşılaşıyor: "Twitter'da gezinmeyi sürdürebilirsiniz, ancak bu durumdayken yalnızca takipçilerinize Direkt Mesaj gönderebilirsiniz. Tweetleme, Retweetleme veya beğenme gibi işlemleri gerçekleştiremezsiniz ve geçmiş Tweetlerinizi yalnızca takipçileriniz görebilir.

Sınırlandırılmış durumdayken, geri sayımı başlatmadan önce bazı işlemleri tamamlamanızı isteyebiliriz. Bu işlemler, e-posta adresinizi onaylama, hesabınıza telefon numarası ekleme veya kurallarımızı ihlal eden Tweetleri kaldırmayı içerebilir."

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