Canan Güllü kimdir? Canan Güllü kaç yaşında, nereli? Canan Güllü hayatı ve biyografisi
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Canan Güllü kimdir? Canan Güllü kaç yaşında, nereli? Canan Güllü hayatı ve biyografisi

01.01.2021 20:20 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:25
Canan Güllü kimdir? Canan Güllü kaç yaşında, nereli? Canan Güllü hayatı ve biyografisi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü kimdir? Canan Güllü kaç yaşında, nereli? Canan Güllü hayatı ve biyografisi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, 28 yıldır kadın konularında sivil toplum örgütlülüğünde çalışmaktadır. Kadınların yerelde, karar mekanizmalarında yer alması için KKTC, Azerbaycan, Kanada, İspanya ve ülkemizde seminerler düzenlenmesine ve "toplumsal cinsiyet eşitliği" konularında algı değişimi için "Değişim Yarat" adlı kampanyanın yürütülmesine katkı sağladı.

CANAN GÜLLÜ KİMDİR?

Türkiye'yi 6 kez dolaşarak 81 il bazında ve 600 ilçede alan sorunlarına yakından tanıklık etmiş olan Güllü, 7. sürecini devam ettiriyor. 2013 yılında ise çözüm sürecinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 36 ilinde bölgenin durumu hakkında çalışmalar yaptı. Kadınlara karşı erkek şiddeti konusunda uzun yıllardır yasa yapım süreçlerinde çalışmalarda bulundu. Halen Federasyon tarafından işletilen Türkiye'nin ilk acil yardım hattının çalışmalarına emek vermekte olan Güllü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetten korunma mekanizmaları konusunda çalışmalarda bulunuyor. "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Karikatürlerde Kadın"YENİ ÇIKANLAR – Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, 28 yıldır kadın konularında sivil toplum örgütlülüğünde çalışmaktadır. Kadınların yerelde, karar mekanizmalarında yer alması için KKTC, Azerbaycan, Kanada, İspanya ve ülkemizde seminerler düzenlenmesine ve "toplumsal cinsiyet eşitliği" konularında algı değişimi için "Değişim Yarat" adlı kampanyanın yürütülmesine katkı sağladı.kitabının yayına hazırlanmasına katkı sağladı. Yaptığı çalışmalarla, kadın hakları alanında verdiği mücadelerle birçok ödüle layık görülmüş olan Canan Güllü'nün ödüllerinden en önemli olarak gördüğü ise "Atatürk Üstün Kadın Hizmet Ödülü" olmuştur.

1976 yılında kurulmuş olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Canan Güllü başkanlığında 16 ülke ve 7 bölgede üye derneklerin şubeleri ve Federasyon temsilcileri kanalıyla çalışmalarını gönüllü arkadaşları ile yürütmektedir.

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