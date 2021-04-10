Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Şimal de meme kanserine yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Şimal de meme kanserine yakalandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Canan Ergüder'in meme kanserine yakalanmasının ardından 34 yaşındaki şarkıcı Şimal'e de kanser teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Şimal, saçlarını kestirdiği bir videoyu paylaşarak sevenlerine kötü haberi verdi.

Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Canan Ergüder, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımda meme kanserine yakalandığını ve 1,5 ay önce ameliyat olduğunu duyurdu. Ergüder'in ardından bir kötü haber de genç şarkıcı Şimal'den geldi.

"DIŞIMI SÜSLERKEN SAĞLIĞIMI UNUTMUŞUM"

YouTube kanalı için peş peşe şarkılar okuyarak sevenleriyle buluşturan Şimal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurdu. Ünlü şarkıcı, yapılan biyopsinin ardından meme kanseri tanısıyla kemoterapiye başladı. Saçlarını kestiren Şimal, son halini sosyal medya hesabından yayınladı.

34 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili dostlarım. İki yıldır elime gelen kitleyi önemsemedim öteledim. Ve o önemsemediğim kitleye meme kanseri teşhisi konuldu. Kendine çok iyi bakan ve bedenini seven biri olarak söylemek istediğim şu ki bedenimizin verdiği alarmlara duyarlı olmakmış kendini sevmek. Dışımı süslerken içimi unutmuşum! Kendime çok kızgınım aslına bakarsanız . Hem de benim için en önemli şeyi erteledim Sağlığımı! Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz. Tüm kadınlarımız zamanında önlem almak ve erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen benim gibi yapmayın! Siz kendinizi ertelemeyin! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım. Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz . Dualarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum."

Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı
Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı
Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı
Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı
Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Simal de meme kanserine yakalandı
Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama
Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama
Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı
Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı
Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Şimal de meme kanserine yakalandı
İnstagram biyografi sözleri, Ağır, İngilizce İnstagram sözleri, 200 instagram söz
İnstagram biyografi sözleri, Ağır, İngilizce İnstagram sözleri, 200 instagram söz
Evdeki Tehlike Francesca kimdir? Francesca Farago kaç yaşında?
Evdeki Tehlike Francesca kimdir? Francesca Farago kaç yaşında?
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Nur Sürer Dilan Çıtak Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Can Bartu Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Canan Ergüder'in ardından genç şarkıcı Şimal de meme kanserine yakalandı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 17:31:41. #1.16#
title