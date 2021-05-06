Canan Ergüder hasta mı? Canan Ergüder kanser mi? Canan Ergüder'in hastalığı nedir?
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Canan Ergüder hasta mı? Canan Ergüder kanser mi? Canan Ergüder'in hastalığı nedir?

Canan Ergüder hasta mı? Canan Ergüder kanser mi? Canan Ergüder'in hastalığı nedir?
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Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Canan Ergüder hakkında Canan Ergüder hasta mı? Canan Ergüder kanser mi? Canan Ergüder'in hastalığı nedir? sorularının yanıtları araştırılıyor. Behzat Ç., Menajerimi Ara gibi pek çok yapımda rol alan Canan Ergüder kimdir?

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Menajerimi Ara'da başrol oynayan Canan Ergüder'in diziden ayrılması ve saçlarını kısa kestirdiği fotoğrafını paylaşması sonrası Canan Ergüder hasta mı? Canan Ergüder kanser mi? Canan Ergüder'in hastalığı nedir? sorularının yanıtları araştırıldı.

CANAN ERGÜDER HASTA MI?

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden başarılı oyuncu Canan Ergüder'in kemoterapi tedavisi devam ediyor. Saçlarını kısacık kestiren Ergüder, son halini Instagram hesabından paylaşarak sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandı. Tedavi olmak için diziden ayrılan evli ve bir çocuk annesi başarılı oyuncu, hastane odasından ilk paylaşımını yaptı.

KEMOTERAPİ ALIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; Erken tanı sayesinde tedavisine başlanan 1 çocuk annesi oyuncunun sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğu öğrenildi. Yakın zamanda kemoterapiye başlayacak olan Ergüder'in eşi Kenan Ece ve ailesi de süreci yakından takip ederek, ona bu dönemde destek veriyor.

"BEN İYİYİM, SAÇLARIMA ALIŞTIM"

Tedavi gördüğü için saçlarını kısacık kestiren Canan Ergüder, paylaşımına "Soranınız çok. Küçük bir updat vereyim dedim. 3. Kemoterapi biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler" notunu düştü.

Canan Ergüder hasta mı? Canan Ergüder kanser mi? Canan Ergüder'in hastalığı nedir?
Ünlü oyuncu Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı
Ünlü oyuncu Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, saçlarını kısacık kestirdi
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, saçlarını kısacık kestirdi
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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