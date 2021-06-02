Çanakkalelilerin düşük vaka sevinci
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Çanakkalelilerin düşük vaka sevinci

Çanakkalelilerin düşük vaka sevinci
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE, nisan ayında 100 bin kişide görülen 962,98 vaka sayısı, 17 gün süren 'tam kapanma' tedbirleriyle birlikte haftalık 60,38'e kadar düştü.

ÇANAKKALE, nisan ayında 100 bin kişide görülen 962,98 vaka sayısı, 17 gün süren 'tam kapanma' tedbirleriyle birlikte haftalık 60,38'e kadar düştü. Çanakkale halkı, vaka artışındaki düşüşe sevindiklerini belirtti. 

Çanakkale'de, 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı, 10-16 Nisan haftasında 962,98'e kadar yükseldi. Kent, Türkiye'de en çok vaka görülen yer oldu. Daha sonra uygulamaya konulan 17 günlük 'tam kapanma' tedbirleriyle vaka sayıları hızla düşüşe geçti. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı sosyal medya hesabından açıkladı. Güncel verilere göre alınan tedbirlerin ardından kentte 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 60,38'e kadar düştü. 

Kordon boyunda yürüyüş yapan Orhan Orhan, kentte vaka sayısının düşmesinin sevindirici olduğunu söyleyerek, "Önceden Türkiye birincisiydik. Bu durum bizim için üzücüydü. Vaka sayılarının düşmüş olması herkesi rahatlattı. Gündüz insanların parklarda, kordonda gezebilmeleri daha faydalı olur. Çünkü kordon ve parklar kapalıyken sokaklarda insanlar omuz omuza geçmek zorunda kalıyorlar. Kordon boyunun açılmış olması beni son derece sevindirdi" diye konuştu.

Efe Özşenoğlu ise, "Vaka sayıları düştü. İnsanlar daha çok dikkat ederse herkes için daha iyi olacak. İnsanların daha yoğun olduğu yerlerde daha büyük önlemler alındı. Kafe, restoranlar kapatıldı. Ne kadar önlem alınsa da insanlar bilinçlendirilmediği sürece bir yere varacağımızı zannetmiyorum. Bunun için önce bilinçlendirilmek lazım. Yine de devletimizin aldığı önlemleri insanların üzerinde etkili oldu" dedi.


Çanakkalelilerin düşük vaka sevinci
Çanakkalelilerin düşük vaka sevinci
Çanakkalelilerin düşük vaka sevinci
Çanakkalelilerin düşük vaka sevinci
Çanakkalelilerin düşük vaka sevinci
Çanakkalelilerin düşük vaka sevinci
Çanakkalelilerin düşük vaka sevinci
Çanakkalelilerin düşük vaka sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

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