ÇANAKKALELİLER 1,5 AY SONRA KORDONDA YÜRÜDÜ
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ÇANAKKALELİLER 1,5 AY SONRA KORDONDA YÜRÜDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de 15 Nisan tarihinde halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahiller, yeni normalleşme kararları doğrultusunda 1,5 ay sonra yeniden açıldı.

ÇANAKKALE'de 15 Nisan tarihinde halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahiller, yeni normalleşme kararları doğrultusunda 1,5 ay sonra yeniden açıldı. Kentin yaz aylarında gözde mekanı kordon boyunda vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yürüyüşe çıktı.

Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 Nisan tarihinde halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahiller, 'yeni kadameli normalleşme' kararları doğrultusunda 1,5 ay sonra yeniden açıldı. Kentin yaz aylarında gözde mekanı kordon boyunda vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yürüyüşe çıktı.

Ailesiyle birlikte kordonda sabah yürüyüşü yapan Hakan Ay, Sık sık kordona geliyoruz. Kordonun yasaklardan sonra açılması bizi çok mutlu etti. Köpeğimizi de gezdiriyoruz. Çocuklarımızla temiz hava alıyoruz. İyi ki bu kademeli normalleşme yapıldı. Bir buçuk aydır evdeydik. Çok sıkıldık. Sürekli evden işe, işten eve gidiyoruz. Kordona çıkıp, temiz hava almak gerçekten iyi geliyor dedi.

Devrim Deniz ise, Kordonun açılması çok iyi oldu. Sanki dünyaya yeniden gelmiş gibiyiz. Çok mutluyuz. Umarım bir daha kapanmaz diye konuştu.

Kordon boyu kapalı olduğu için 1,5 aydır gezemediklerini belirten Kemal Türk de, Mutluyuz, kordonda gezebiliyoruz. Bugün artık kordon açıldı. Biz de çıktık, hem yürüyüş yapıyoruz, hem de bisikletimizle geziyoruz. Kordon bizim için vazgeçilmez mekan şeklinde konuştu.

Çetin Gülseren, Kordon boyuna özlemle direk kendimizi attık. Kordonumuza kavuştuğumuz için çok mutluyuz derken, eşi Zehra Gülseren ise, Kordon boyu açıldı. Eşim hatta içeriden yürümek istedi. Ben yok kordondan yürüyelim dedim. İnşallah bundan sonra kapanmaz, insanlar önlemlerini alır, mesafelerini korurlar. İnşallah bundan sonra maske de takmayız dedi.

ÇANAKKALELİLER 1,5 AY SONRA KORDONDA YÜRÜDÜ
ÇANAKKALELİLER 1,5 AY SONRA KORDONDA YÜRÜDÜ
ÇANAKKALELİLER 1,5 AY SONRA KORDONDA YÜRÜDÜ
ÇANAKKALELİLER 1,5 AY SONRA KORDONDA YÜRÜDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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