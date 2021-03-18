Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de tören düzenlendi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'de tören düzenlendi.

Edirne Asker Hastanesi Şehitliğinde düzenlenen törende Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi şehitlikteki anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Edirne Valisi Canalp, günün anlam ve önemine ilişkin duygularını Şehitlik Defteri'ne yazdı.

Program, şehitliğe karanfil bırakılmasının ardından Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt eşliğinde edilen duanın ardından sona erdi.

Edirne Valisi Canalp, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale şehitlerinin saygı ve minnetle yad edildiğini söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca vatanını korumak için şehitler verdiğini belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Şu anda bulunduğumuz bu kutsal mekanın da sembolize etmiş olduğu mana aynen bu şekildedir. Bu vatanı vatan olarak tutabilmek için, onların torunları olan bizlerin bağımsız bir ülke ve devletin içerisinde, al bayrağın altında bağımsız ruhla yaşayabilmemiz buradaki şehitlerimiz canlarını feda ettiler.

Bu şehitlikleri gezerken içimizde uyanması gereken his şu olmalıdır, geçmişte atalarımız vatan için kendilerini feda ettiler. Eğer biz de bir gün vatan için benzer şekilde görev icap ederse hepimizin aynı ruhta bu vatan için canlarımızı feda etmeye hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Bu sadece kendimiz için değildir, bizden sonra gelecek evlatlarımız ve torunlarımız için de hepimizin üzerine bir vecibedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar