Çanakkale'ye Gidecek Öğrenciler Bilgilendirildi

Şahinbey Belediyesinin 'Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına' projesi kapsamında Çanakkale'ye gidecek öğrencilerin bilgilendirme toplantısının konuğu Şehitkamil Belediyesi Kadim Başkanı Mehmet Bozgeyik oldu.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra Şehitkamil Belediyesi Kadim Başkanı Mehmet Bozgeyik, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere Çanakkale'de verilen destansı mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Çanakkale bizim tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Çünkü Çanakkale'de yüzyılın destanı, inancın zaferi ile yazıldı. İman varsa imkanda vardırın canlı bir tezahürüdür Çanakkale. 15 yaşındaki gençlerimiz ve ecdadımız yedi düvele karşı destansı bir mücadele ortaya koymuşlardır. Dediği yer olan Çanakkale'ye gidiyorsunuz. Ecdadımıza teşekkür ziyareti gerçekleştiriyorsunuz. Türkiye'de yaşayan herkesin mutlaka Çanakkale'yi ziyaret etmesi lazım. Bu nedenle Şahinbey bölgesindeki tüm lise öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Uçak ile günü birlik bir ziyaret yapıyoruz ve bu Türkiye'de bir ilk. Öğrencilerimizi ecdadıyla bir araya getirerek tarihlerini öğretiyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi Kadim Başkanı Mehmet Bozgeyik, öğrencilerin ecdat ziyaretinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir proje ile bir ilki gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Çanakkale manevi bir sofra ve ilimlerin ziyafetinin olduğu bir yer. Şehitlerimize yolculuk yapacak gençlerimizin gözlerindeki ışık beni duygulandırdı. Şehitler Allah'ın dostlarıdır. Onlarla beraber olup, onlara dualar edeceksiniz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki 'Siz onları ölü zannetmeyin. Onlar Allah yolunda şehit oldular. Ama diridirler. Gençler en hayırlı ümmet Peygamber efendimizin ümmeti olan bizleriz Elhamdülillah. Sizin bu yolculuğunuz manevi bir yolculuktan sonra hayrı yaymak, şerri engellemek için mücadele edeceksiniz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediyesi Kadim Başkanı Mehmet Bozgeyik ve protokol üyeleri öğrencilerle birlikte 'Çanakkale içinde aynalı çarşı' türküsünü söylediler. - GAZİANTEP