Çanakkale Valisi Orhan Tavlı koronavirüs önlemlerini denetledi Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan güvenlik önlemlerini denetleyip yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan güvenlik önlemlerini denetleyip yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Tavlı, Lapseki, Biga, Çan, Yenice, Bayramiç, Ezine, Ayvacık ilçeleri ile Küçükkuyu beldesinde alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Yol kontrol ve arama noktalarında da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerini denetleyen Orhan Tavlı, karantinaya alınan Çan'ın Maltepe köyündeki son durumu kontrol etti.

Denetleme noktalarında görevli personelinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Tavlı, Çanakkale Valiliği olarak koronavirüs ile mücadele çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Tavlı, ihtiyaç duyulan ve gerekli olan tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürdüklerine işaret etti.

Çanakkale'nin 4 ayrı il girişinde kontrol ve denetim noktalarında, şehirlerarası seyahat tedbirleri kararının da sıkı bir şekilde denetlendiğini vurgulayan Orhan Tavlı, şunları söyledi:

"Emniyet, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, şehirlerarası yolculuk yapanların seyahat izin belgesi olup olmadığına bakıp, yolcuların sağlık kontrolleri yapıyor. Şüpheli vakalar, tanı için hastanelere gönderiliyor. Yapılan kontrollerde kovid-19 semptomu tespit edilenler ise karantinaya alınıyor. 28 Mart'tan 8 Nisan'a kadar 26 bin 815'i özel, 12 bin 27'si ticari araç olmak üzere toplam 38 bin 842 araç kontrol edildi. Bu araçlarda seyahat eden toplam 64 bin 853 kişinin de sağlık taraması ve kontrolü yapıldı."

Vali Tavlı, evlerinde kalan ve bu çalışmalarda kendilerine destek veren Çanakkalelilere şükranlarını sunduğunu belirterek, mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması ve dış ortamda sosyal mesafenin korunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA