Çanakkale Valisi İlhami Aktaş göreve başladı
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş göreve başladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş göreve başladı 4 yıldır Nevşehir Valiliği görevini yürüten İlhami Aktaş, 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çanakkale Valisi olarak atanmıştı.

18.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:27

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş göreve başladı

ÇANAKKALE - 4 yıldır Nevşehir Valiliği görevini yürüten İlhami Aktaş, 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çanakkale Valisi olarak atanmıştı. Aktaş, bugün yaptığı basın açıklamasıyla göreve başladı.

Valilik binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Aktaş yaptığı açıklamada, "4 yıldan bir kaç gün fazla yürüttüğüm Nevşehir Valiliğinden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atanmış olduğum Çanakkale Valiliği görevine dün akşam itibariyle başlamış bulunuyorum. Görev yapacağımız süre içerisinde valiliğimiz; tüm kamu kurumları başta sivil toplum örgütleri, vatandaşlarımız, iş adamlarımız, köyden, kentten gelen tüm yurttaşlarımıza sonuna kadar açık olup, vatandaş odaklı hizmet anlayışını inşallah yürütmeye çalışacağız. Şehitler diyarı olan ilimizde onlara layık bir yönetim anlayışı sergileyerek, gelecekte de Çanakkale'mizim; tarımı, turizmi, doğasını koruması anlamında devletin bize verdiği yetki ve görevler çerçevesinde güzel bir yönetim anlayışı içerisinde yürütmeye çalışacağız. Bu göreve atanmamızda bizlere güvenen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve emeği geçen diğer tüm devlet büyüklerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hem şehitlerimize, hem Çanakkaleli vatandaşlarımıza layık olmaya çalışıp, onlara güzel hizmetler sunmaya çalışacağımı beyan etmek isterim. Kapımız 24 saat açık olarak diyalog içerisinde hizmet süremizce, devletimizin verdiği yetkilerle, vatandaşın beklentisi doğrultusunda bilgi ve birikimimizi Çanakkaleli vatandaşlarımız için harcayacağız" dedi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş göreve başladı

Kaynak: İHA

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