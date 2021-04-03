ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor
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ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Çanakkale'de salgınla mücadeleye ilişkin uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlendi.

Çanakkale'de salgınla mücadeleye ilişkin uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlendi.

Kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetim yaptı.

Çarşı ve Demircioğlu caddeleri ile Kordon Boyunda kısıtlamayla sessizlik hakim oldu. Bazı vatandaşların evcil hayvanlarını gezdirdikleri gözlendi.

ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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