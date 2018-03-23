Çanakkale Şehitleri Sudan'da Anıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Sudan'da anma programı düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Hartum Kültür Merkezi bahçesindeki etkinliğe, Türk ve Sudanlı misafirler yoğun ilgi gösterdi.

Program için Türkiye'den gelen Prof. Dr. Bülent Arı, katılımcılara Çanakkale Zaferi'nin dünya Müslümanları açısından önemini anlattı.

Bazı programlara katılmak üzere ülkede bulunan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çanakkale'nin torunları 18 Mart'ta güzel bir harekata imza attılar. Aynı dedeleri gibi güzel vatanımızı düşmanlara karşı savundular. Ne mutlu ki 103 yıl sonra atalarına layık olabilen Afrin'deki Türk Silahlı Kuvvetlerimize." dedi.

Sudan'ın her zaman Türkiye'nin yanında yer aldığını belirten Metin, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 günü, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duran ilk liderlerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, "Canlarını vatan uğruna siper eden atalarımızı yad etmek için bir araya geldik. Onlar layıkıyla görevlerini yaptılar. Bizler de dedelerimiz gibi güzel ülkemiz Türkiye için canla başla çalışacağız." diye konuştu.

Programda açılan Çanakkale Resim Sergisi de katılımcıların büyük ilgisini çekti.

"Türkçe öğrenenler Osmanlı arşivlerinde Türkiye'ye yardımcı olabilir"

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Bülent Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadim dost iki ülkenin tekrar bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Haçlıların Osmanlı Devleti'ne beslediği kötü duyguların şimdi Türkiye'ye yöneldiğini belirten Arı, Sudan gibi ülkelerin öneminin bu dönemlerde daha çok ortaya çıktığına dikkati çekti.

YEE'nin çalışmalarının önemine değinen Arı, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok bölgesinde güzel işlere imza atılıyor. YEE'nin gerçekten tebrik edilmesi gerekiyor. Özellikle Türkçe öğretimini Sudan gibi Arapça konuşulan ülkelerde lise seviyesine çekerlerse Türkiye'ye ciddi faydaları olabilir. Çünkü Osmanlıca, Arapça alfabesiyle yazılıyor. İyi Türkçe öğrenenler Osmanlı arşivlerinde yardımcı olacaklardır."