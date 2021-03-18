Çanakkale Şehitleri İzmir'de anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kur'an'a Hizmet Derneği, Konak Fatih Mehmet İmam Hatip Ortaokulunda anma programı düzenlendi.

Pandemi tedbirlerinin ön planda olduğu anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve Çanakkale Savaşı konulu şiirler okudu. Çanakkale şehitlerinin cephedeki öğünlerinden olan üzüm hoşafı, program sonrası öğrencilere ikram edildi.

Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, "Bugün Türk tarihinde çok önemli bir gün olan Çanakkale zaferinin yıl dönümü. Kahraman Mehmetçiğin 106 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarından olan İngiliz ve Fransız donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı destanının haklı gururunu bir kez daha yaşıyoruz. Çanakkale Savaşı tüm dünya ordularına, yedi düvele karşı savaştığımız çok önemli bir savaştır. Biz bu savaşı Çanakkale'de, dünyanın dört bir yanından gelen düşmana karşı birlik ve beraberlik göstererek kazandık. Bu savaşta 250 bin civarı şehidimiz oldu. O günlerde savaşa giden pek çok lise öğrencisi vardı. Giden öğrencilerden çoğu dönemedi ve liseler bu sebeple mezun veremedi. Çünkü lise son sınıf öğrencileri Çanakkale Savaşında şehit oldular. Bu mücadeleler vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımız ve beraberliğimizi korumak amacıyla verilmiştir. Biz bugün bu programı özellikle öğrencilerimizle yapalım istedik. Çünkü bizler bu vatanda şehitlerimiz sayesinde yaşamaktayız. Amacımız gençlerimize bu şuuru kazandırmaktır. Gençlerimize bu şuuru verebilirsek milletimiz, Allah'ın izni ile ilelebet payidar olacaktır. Anadolu'nun bir özelliği de her karış toprağının şehit kanlarıyla sulanmış olmasıdır. Her daim vatanımıza sahip çıkacağız. Tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Okul müdürü ve öğretmenlerin de bulunduğu programa ayrıca, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Din Öğretimi Şube Müdürleri Yusuf Yılmaz ve Hüseyin Güneş, İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneğini üyesi Erkan Karagöz ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile veliler katıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı