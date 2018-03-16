Çanakkale Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu
Gaziantep’in Araban ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferindeki şehitler için Sa’d Bin Ebi Vakkas Hz. Camiinde, Mevlidi-i Şerif okutuldu.
Gaziantep'in Araban ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferindeki şehitler için Sa'd Bin Ebi Vakkas Hz. Camiinde, Mevlidi-i Şerif okutuldu.
Cuma namazı öncesi Sa'd Bin Ebi Vakkas Hz. Camiinde başlayan Mevlid-i Şerif'de Arabanlı vatandaşlar, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz ve ilçe merkezindeki camilerin İmam-Hatipleri Kur'an-ı Kerim okudu. Kur'an tilavetinin ardından okunan dualarla 18 Mart Çanakkale Savaşında şehitler anıldı.
Mevlid-i Şerif'e Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Cumhuriyet Savcıları Mehmet Emre Yüce ve Yavuzhan Kocaman, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Ömer Ayabak, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri katıldı.
Mevlid-i Şerif'in ardından protokol ve vatandaşlar Cuma namazını birlikte kıldı. - GAZİANTEP