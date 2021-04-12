Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muğla'da ziyarete açıldı
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muğla'da ziyarete açıldı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Muğla'da ziyarete açıldı

Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Muğla'da ziyaretçileriyle buluştu.

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Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Muğla'da ziyaretçileriyle buluştu.

Menteşe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki tırı, Muğla Vali Yardımcısı ve Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız da gezdi. Aksoy, tırla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl'den bilgi aldı.

Yıldız, gazetecilere, Çanakkale ruhunu, Çanakkale Savaşları'nın hangi şartlarda kime karşı verildiğini çok iyi anlamak ve bilmek gerektiğini söyledi.

Kapılarını açan müzenin özellikle gençlerin, öğrencilerin bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmalarına fırsat yaratacağını anlatan Yıldız, "Milli birlik ve beraberliğin, ulus devletin kurulmasında önemli kilometre taşlarından birisi olan Çanakkale Zaferi'nin hatırlatılması ve hatıratının canlı tutulması amacıyla şehrimize gelen bu müze büyük önem taşıyor." dedi.

Ziyaretçiler, tırda, Çanakkale Savaşı'ndan kalma objeleri, fotoğraf ve resimleri görebiliyor.

Yarın da ziyarete açık olan tır, daha sonra kentten ayrılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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