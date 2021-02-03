"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kırıkkale'de ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kırıkkale'de ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Çanakkale'den 2 Temmuz'da yola çıkan mobil müze Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Çanakkale Savaşları dönemine ait eşyaların, mektupların ve materyallerin sergilendiği mobil müzede belgesel, sunum ve multivizyon gösterimleri de yer aldı. Mobil müzeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşların girişte görevlilerce ateşi ölçüldü.

Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Çanakkale ruhunu müzede canlandırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Çanakkale'nin değerini çok iyi bilmeli ve gelecek nesillere çok iyi aktarmalıyız." dedi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş ise mobil müzenin 58'inci durağının Kırıkkale olduğunu kaydetti.

Gezici müzenin içinde 7 vitrin bulunduğunu aktaran Karataş, "Pandemi dolayısıyla tüm önlemleri aldığımız müzemizde bulunan vitrinlerin içindeki tarihi eserlerimiz, belgesellerimiz ve görsellerimizi, anlam bütünlüğünü sağlayan dış sesle halkımızın ziyaretine açıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik