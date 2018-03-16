Samsun'un Havza ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla "Çanakkale Ruhu Seher Vakti Doğar" projesi kapsamında sabah namazı sonrası vatandaşlara kırık buğday çorbası ile ekmek ikram edildi.

Kaymakamlık, Belediye, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muharip Gaziler Havza Temsilciliği ortaklığında gerçekleştirilen programda, Kevser Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Daha sonra cami bahçesinde vatandaşlara Kaymakam Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından Çanakkale'de asker karavanası olan kırık buğday çorbası ve ekmek ikramında bulunuldu.

Yemeğin ardından Müftü İlyas Akyazı tarafından dua edildi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce cami önünde açılan Çanakkale Sergisi gezildi.

Kaymakam Yılmaz, program ile şehitleri unutmadıklarını, onların değerlerine mümkün olduğunca bağlı kaldıklarını göstermeyi amaçladıklarını belirterek, "En büyük hedefimiz gençlerimize Çanakkale'nin nasıl bir savaş olduğunu, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizler için yaptıkları fedakarlığı gösterebilmek. İlçede bu proje 4 yıldır uygulanmakta." dedi.

Belediye Başkanı İkiz ise, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "O gün bizleri yok etmek isteyenler 30 yıldır terörle, dün 15 Temmuz'da, bugün ise Afrin'de karşımızda. 100 yıl karşımıza çıkıp gerekli dersi alanlar bugün kendilerinin cesaret edemediği işe maşaları ile kalkışıyor. Bu millet o maşayı da maşayı tutan eli de kıracak güçtedir. Tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet dilerim." ifadelerini kullandı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Havza Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler de açtıkları "Yanınızdayız" yazılı pankartla Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden askerlere destek mesajı gönderdi.

Programa, Havza İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Kahyaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.