Çanakkale Ruhu 15 Temmuz'da Sanal Gerçeklikle Eyüp'te Yaşatılacak

Eyüp Belediyesi'nin ev sahipliğinde, izleyicinin "Magic Necmi" olarak tanıdığı ünlü sihirbaz Necmi Yıldırım'ın projesi olan "360 VR Sanal Gerçeklik Sineması" 15 Temmuz'da Çanakkale ruhunu Eyüp Meydanı'nda yaşatacak.



İzleyicinin Magic Necmi olarak tanıdığı ünlü sihirbaz Necmi Yıldırım "360 VR Sanal Gerçeklik Sineması"nı Eyüp Belediyesi ev sahipliğinde, Eyüp Meydanı'na getirdi. 15 Temmuz'da Çanakkale ruhunu yaşatacak olan sinemanın ilk gösterimi Eyüp Belediye Başkanı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Seyid Onbaşı'nın hikayesini anlatan filmi izleyen vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.



57'nci Alay Seyid Onbaşı filmini izleyen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Güzel bir çalışma. Başarılı bir çalışma. Memleketin çok kolay kazanılmadığını bir kez daha görmüş olduk. Geçmişte kurtuluş mücadelelerimiz oldu. Maalesef 15 Temmuz'da var en son safhalarından bir tanesi. İnşallah bundan sonra bir daha kurtuluş mücadelesi vereceğimiz dönüm noktaları yaşamayız. İnşallah daha güçlü bir şekilde, birlik beraberlik, kardeşlik içinde yürürüz devam ederiz ve bunlara gerek kalmaz. Ama bunların bilinmesi ve unutulmaması gerekiyor. Bu anlamda çocuklarımıza, gençlerimize iyi bir şekilde aktarmamız gerekiyor ki gelecekte sağlam olalım. Bu çalışma bu anlamda bu görevi yapıyor" ifadelerini kullandı.



Dünyada örneği olmayan bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Necmi Yıldırım, "15 Temmuz günü nöbet tutarken, Eyüp Meydanı'na bütün halkımızı bekliyoruz. Çanakkale'de çekilen videolarımızı, filmlerimizi halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla da bundan sonrada eğer böyle niyetleri varsa vatanı bölmek için hain projeleri, bilsinler ki bu vatanın Ömer Halisdemir'leri, Seyit Onbaşı'ları her daim yüreğinden çıkacak. İmanlı gençler sayesinde kolay kolay amellerine ulaşamayacaklar. Biz de bunları belgeledik ve büyüklerimizin desteğiyle sayın Cumhurbaşkanımızın 'bana projeyle gelin' cümlesinin üzerine tarihle teknoloji birleştirdik. 15 Temmuz günü Sayın Cumhurbaşkanımızı da bekliyoruz. Kendisini davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



Filmin ardından gözyaşlarını tutamayan Bekir Karapatlıcan, "Allah yardımcıları olsun, çok duygulandım, ağladım, kendimden geçtim neredeyse bayılacaktım filmi bırakıp çıkacaktım ama idare ettim. Çok heyecanlandım, Allah o acıları bizlere göstermesin. Çekenden de yapandan da askerlerimizden de milletimizden de Allah razı olsun"dedi.



Çanakkale'de büyük bir ekip ve oyuncu kadrosuyla birlikte VR teknolojisi kullanılarak 360 derece çekilen lmler seyircileri kendilerini savaşın tam ortasında hissedecekleri bir teknolojiyle buluşturacak. 14 Temmuz gecesi kuralacak "360 VR Sanal Gerçeklik Sineması" 15 Temmuz gecesine kadar filmleri izlemek isteyen vatandaşlara açık olacak.



360 Derece Sanal Gerçeklik Sineması teknolojisiyle çekilen ve izleyiciyle buluşacak filmler ise şu şekilde;57. Alay Seyid Onbaşı, Nusret Mayın Gemisi, Ezineli Yahya Çavuş, Düşman Siperinde Bir Dost, 24 Mayıs Ateşkes Antlaşması, Soğanlı Dere, Halime Ana,Kanlı Sırt, Tahliye. - İSTANBUL