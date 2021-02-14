ÇANAKKALE - Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

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Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede aralıklarla devam eden kar, kent merkezinde yüksek kesimler ile Ayvacık, Lapseki, Çan ve Yenice ilçelerinde etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince Çanakkale'nin İzmir ve Bursa bağlantı yollarında tuzlama çalışmasına başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri de sorumluluk sahalarında denetimlerini sürdürüyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yağışın bölge genelinde aralıklarla salı gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel