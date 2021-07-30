Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 1 Ağustos ve 7 - 8 Ağustos 2021 Tarihlerinde Açık Olacaktır
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Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 1 Ağustos ve 7 - 8 Ağustos 2021 Tarihlerinde Açık Olacaktır

Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 1 Ağustos ve 7 - 8 Ağustos 2021 Tarihlerinde Açık Olacaktır
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1 Ağustos ve 7 - 8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak olan 2021 Kamu Personel Seçme Sınavına (2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C.

1 Ağustos ve 7 - 8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak olan 2021 Kamu Personel Seçme Sınavına (2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile 1 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 1 Ağustos 2021 Pazar günü 07: 00 - 14: 30, 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü 07: 00 - 14: 30 ve 8 Ağustos 2021 Pazar günü 07: 00 - 10: 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 1 Ağustos ve 7 - 8 Ağustos 2021 Tarihlerinde Açık Olacaktır - Haberler
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