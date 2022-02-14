Çanakkale köprüsü geçiş ücretinin ne kadar olacağı insanlar tarafından merak ediliyor. Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasına inşa edilen Çanakkale köprüsü ne zaman açılacağı belli oldu. 11 sene boyunca özel şirketin işleteceği Çanakkale köprüsü fiyatları belli oldu. 2022 yılından itibaren açılacağı planlanan Çanakkale köprüsünün geçiş ücretleri her yıl zam yapılacak. Çanakkale köprüsü ne zaman açılıyor? Çanakkale köprüsü faaliyete ne zaman girecek?

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Çanakkale köprüsü ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çanakkale köprüsü 18 Mart 2022 tarihinde açılacağı planlanıyor. Çanakkale köprüsünün güzergahı neresi olacağı ve fiyatının ne kadar olacağı konusunda vatandaşlar araştırma yapıyor. Çanakkale köprüsü 18 Mart 2022 tarihinde faaliyete gireceği duyuruldu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ FİYATI NE KADAR?

Çanakkale köprüsünün fiyatı ne kadar olacağı merak konusu oldu. 11 sene boyunca özel şirketin işleteceği Çanakkale köprüsü fiyatları belli oldu. 2022 yılından itibaren açılacağı planlanan Çanakkale köprüsünün geçiş ücretleri her yıl zam yapılacak. Çanakkale köprüsünün geçiş ücreti KDV dahil 274 TL olacağı belirlendi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HANGİ GÜZERGAHTA YER ALIYOR?

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Çanakkale köprüsü ne zaman açılacağı ve güzergahının neresi olacağı merak ediliyor. Çanakkale köprüsünün güzergahı Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilmiştir.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÖZELLİKLERİ

Dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü olan Çanakkale köprüsü, 4608 metre uzunluğundadır. Bununla beraber, toplam proje uzunluğu 88+ 13 km olup şerit sayısı 2x 3 dür. Orta açıklığı 2023 metre olan köprünün kule yüksekliği 318 metredir. Tam olarak güzergâhı Malkara ve Çanakkale arasında yer alıyor.

Haberler.com - Gündem