ÇANAKKALE Kaz Dağları eteklerinde çilek üretimi arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÇANAKKALE Kaz Dağları eteklerinde çilek üretimi arttı

Kaz Dağları eteklerinde çilek üretimi arttıÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde yetiştirilen çilekler, yöre halkının yeni gelir kaynağı oldu.

28.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:18

Kaz Dağları eteklerinde çilek üretimi arttı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde yetiştirilen çilekler, yöre halkının yeni gelir kaynağı oldu. Bayramiç'in meşhur elması ve 'Bayramiç beyazı' adıyla tescillenen beyaz tüysüz şeftalisine, son yıllarda üretimi artan, kokusu ve tadı ile daha çok tercih edilen Kaz Dağları çileği de eklendi.

Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç merkezinin yanı sıra Daloba, Serhat, Yassıbağ, Mollahasanlar köylerinde çilek yetiştiriciliği, son yıllarda artış gösterdi. Elma ve 'Bayramiç beyazı' olarak tescillenen beyaz tüysüz şeftali ile ünlü ilçede, son yıllarda çilek üretimi de arttı.

Bahçelerde kısa süre önce hasada başlanırken, Kaz Dağları çileği de pazar tezgahlarında yer aldı. Köylüler, yetiştirdikleri çilekleri kilosu 7 TL'den toptancıya veriyor, kendi pazarlarında da 10 TL'den satıyor. Pazara alışverişe gelen Çanakkaleliler de kokusu ve tadı nedeniyle özellikle Kaz Dağları çileğini tercih ediyor. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, bölgede 170 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yapıldığını ve yıllık 600-700 ton üretildiğini söyledi. Pehlivan, "Çilek üretiminin milli ekonomiye katkısı 4 milyon TL civarında. Kaz Dağları; havasıyla suyuyla iklimi ve doğasıyla bir cennet. Elma ve 'Bayramiç beyazı' olarak tescillenen beyaz tüysüz şeftaliden sonra çilek üreticiliğinde de bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Gündüz ve gecedeki ısı farklılıkları meyveye ayrı bir tat veriyor. Organik olarak yetiştirilen çilekler iyi bir pazara sahip" diye konuştu. Daloba köyünde çilek yetiştiriciliği yapan Durmuş Nayman (52) ise ?Çilekleri toptancıya 7 TL'den pazarda ise 10 TL'ye satıyoruz. Emeğimizi kurtarıyor? dedi.

ÇANAKKALE Kaz Dağları eteklerinde çilek üretimi arttı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Profesör uyardı! Camilerde virüsü yayacak tekbir gibi yüksek sesli konuşmalar alçak tondan yapılmalı
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan 'askeri yasak bölge' ilan edildi
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Demet Akalın Seren Serengil Orhan Gencebay
Spor Can Bartu Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Kadın Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE Kaz Dağları eteklerinde çilek üretimi arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 13:19:05. #1.15#
title