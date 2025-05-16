ÇANAKKALE HAVA DURUMU: 16 Mayıs 2025 bugün Çanakkale'de hava durumu nasıl? Çanakkale anlık ve haftalık hava durumu tahmini

ÇANAKKALE HAVA DURUMU: 16 Mayıs 2025 bugün Çanakkale'de hava durumu nasıl? Çanakkale anlık ve haftalık hava durumu tahmini
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Çanakkale'de de hissedilmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini yakından takip eden vatandaşlar, 16 Mayıs 2025 Cuma günü Çanakkale'de havanın nasıl olacağını, lodos ve fırtına beklenip beklenmediğini merak ediyor. Peki, 16 Mayıs Cuma günü Çanakkale'de hava durumu nasıl olacak? Çanakkale'de yağmur var mı? İşte, detaylar…?

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için güncel hava tahminlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Çanakkale'de 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor. Peki, 16 Mayıs'ta Çanakkale'de hava nasıl olacak, yağmur var mı, sıcaklıklar nasıl seyredecek? İşte, Çanakkale'nin 5 günlük hava durumu tahmini ve merak edilen detaylar…

BUGÜN ÇANAKKALE'DE HAVA DURUMU NASIL?

Bugün, 16 Mayıs 2025 Cuma günü Çanakkale'de hava, yer yer sağanak yağmurla birlikte geçecek. Gün boyunca sıcaklık 26°C civarına ulaşacak, akşam saatlerinde ise sıcaklık 13°C'ye kadar düşebilir. Çanakkale'de bugün yağış ihtimali yüksek olsa da, günün ilerleyen saatlerinde yağmurun kısa süreli olacağı tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ÇANAKKALE HAVA DURUMU: 16 Mayıs 2025 bugün Çanakkale'de hava durumu nasıl? Çanakkale anlık ve haftalık hava durumu tahminiÇANAKKALEHAVA DURUMU

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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