Çanakkale feribot iskelesinde yoğunluk

18.08.2019 16:05



ÇANAKKALE feribot iskelesinde Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanan yoğunluk, bugün de devam etti. Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyen tatilcilerin araçları, Çanakkale feribot iskelesinde uzun kuyruğun oluşmasına neden oldu.

Çanakkale feribot iskelesinde, tatilcilerin dönüş yoğunluğu bugün de devam etti. 4 günlük bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirerek, Kuzey Ege sahilleri ile Bozcaada'da gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere gidebilmek için Çanakkale feribot iskelelerinde yoğunluğa neden oldu. Çanakkale merkez feribot iskelesinde, Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne gitmek isteyen sürücülerin araçları zaman zaman uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafik akışını sağlamaya çalışıyor.

Öte yandan, Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımı, toplam 17 feribot ile sağlanıyor.

Kaynak: DHA

- Çanakkale