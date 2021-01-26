Çanakkale'den Mardin'deki kütüphaneye 1250 kitap bağışlandı
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Çanakkale'den Mardin'deki kütüphaneye 1250 kitap bağışlandı

26.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:54
Çanakkale'den Mardin'deki kütüphaneye 1250 kitap bağışlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalından Öğretim Görevlisi Gökhan Bayram'ın sosyal medyada başlattığı kampanya kapsamında Mardin'in Midyat ilçesindeki bir kütüphaneye 1250 kitap bağışlandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalından Öğretim Görevlisi Gökhan Bayram'ın sosyal medyada başlattığı kampanya kapsamında Mardin'in Midyat ilçesindeki bir kütüphaneye 1250 kitap bağışlandı.

Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Midyat'taki Şehit Salih Albayrak Kütüphanesi için seferber olduklarını söyledi.

2010 yılında Diyarbakır Silvan Bağdere Karakolu'na yapılan saldırıda PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Onbaşı Salih Albayrak'ın anısına kırsal Şenköy Mahallesi'nde kurulan kütüphane için sosyal medyadan çağrıda bulunduğunu belirten Bayram, "Kampanyamıza muhtarlar, dernekler, kreşler, esnaf, anne ve çocuklar ve ÇOMÜ öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Çanakkaleli vatandaşların temin ettiği, Çanakkaleli çocukların armağan ettiği kitapların yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden de kampanyaya destek geldi. Bu çalışmaya katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca şehidimizin babası Mehmet Albayrak ve şehit yakını Hıdır Albayrak da katkı sunanlara şükranlarını sundu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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