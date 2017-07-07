Çanakkale'deki Uyuşturucu Operasyonuna 1 Tutuklama

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı.



Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün düzenledikleri eşzamanlı operasyonda A.Ç., E.S. ve G.T. gözaltına alındı. E.S.'nin evinde yapılan aramada, ekili vaziyette 4 kök hintkeneviri ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. tutuklanırken, A.Ç. ve G.T. serbest bırakıldı. - Çanakkale