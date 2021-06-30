Çanakkale'deki annesi adına Tanzanya'da çeşme yaptırdı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde emekli öğretmen Nermin Şenol'un (74) isteği üzerine Amerika'da yaşayan oğlu Murat Küçüksoy (45), Tanzanya'da su ihtiyacını karşılamak adına kilometrelerce yürüyen köylüler için suyu kuyusu açtırıp, çeşme yaptırdı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde emekli öğretmen Nermin Şenol'un (74) isteği üzerine Amerika'da yaşayan oğlu Murat Küçüksoy (45), Tanzanya'da su ihtiyacını karşılamak adına kilometrelerce yürüyen köylüler için suyu kuyusu açtırıp, çeşme yaptırdı. Nermin Şenol'un ismi verilen çeşme, geçen günlerde hizmete açıldı.

Bayramiç'te yaşayan Nermin Şenol, Amerika'da yaşayan oğlu Murat Küçüksoy'a telefonla arayıp, Afrika'daki insanların yaşadığı su sorununa çok üzüldüğünü anlattı. Murat Küçüksoy, 2020 yılında emekli olan Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu'na ulaşarak, annesi adına Tanzanya'nın Darüsselam şehrinin Kagonbari bölgesindeki bir köye çeşme yaptırmak istediğini söyledi. Açılan su kuyusundan köye su getirildi. Nermin Şenol'un ismi verilen çeşmenin açılışı, geçen günlerde Yeşim Meço Davutoğlu ve köylülerle birlikte yapıldı. Davutoğlu, açılışa ait görüntüleri de Nermin Şenol ve oğlu Murat Küçüksoy'a yolladı. Nermin Şenol, görüntüleri izleyince gözyaşlarını tutamadı.

'YILLARDIR BEKLEDİĞİ SUYU KAPILARINA GETİRDİ'Yeşim Meço Davutoğlu, çeşmenin açılışına ilişkin gönderdiği görüntülerde, "Amerika'dan çok sevgili Murat aradı. Annesi Nermin Şenol Hanımefendi için Afrika'ya sebil açtırmak istediğini söyledi. Annesine sürpriz yapmak istedi. Çok memnun oldum. Ne mutlu Nermin Hanıma. Biz kendimiz içmediğimiz suyu Afrika insanına, çocuğuna asla içirmiyoruz. Afrika kadını bir kova su için onlarca kilometre yol yürüyor. Kız çocuklarını bu yüzden okula gönderemiyorlar. Afrika halkının yıllardır beklediği suyu kapılarına kadar getirdi. Afrika kadını suyu bulduğu zaman başında taşıyor. Baş tacı yapıyor. Sevgili Murat, annesi adına suyu onların ayağına kadar getirdi. Afrika kadını suyu bulduğu başına taç etti" dedi.'AÇILIŞI GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLEDİM'Emekli öğretmen Nermin Şenol ise suyun, dünyanın ve tüm canlıların hayat kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Günümüzde hala bir avuç suya kavuşamayan Afrika kadınları var. Afrika'da yaşayan insanlar bir avuç su için kilometrelerce yürümek zorunda, hatta kız çocuklarını su taşımada yardımcı olsunlar, diye okula göndermiyorlar. Suyu kilometrelerce başlarında taşıyorlar. Ben bunun bilincindeyim. Daha önce de okumuştum. Fakat oğlumun, adıma açtırdığı su kuyusu hayratının açılışını gözyaşları içerisinde izledim. O köydeki çocukların suya kavuşma sevincini, kadınların ve çocukların bu davranışlarını görünce içime işledi. Oğlumun adıma açtırdığı su kuyusu bütün bir köye yetecek kadar ve beni çok duygulandırdı. Su kuyusundan evlere su verilemiyor. Köyün ortasına yapıldı. Her tarafında 4'er çeşme var. Toplam 16 kurnası var. Su kuyusu kapılarının önünde. Onun için çok mutlular. Dolayısıyla ben de çok mutluyum. Eğer bir hayrat yapmak istiyorsanız, su çok aziz bir şey. Lütfen sevdikleriniz için yapacaklarınızı onlar hayattayken yapın. Bu anneleri çok mutlu ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal