Yasa dışı avlanan 3 kişiye 7 bin 826 lira ceza - Haberler
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Yasa dışı avlanan 3 kişiye 7 bin 826 lira ceza

Yasa dışı avlanan 3 kişiye 7 bin 826 lira ceza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince yapılan denetimlerde yasa dışı avlanan 3 kişiye 7 bin 826 lira ceza kesildi.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de, Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince yapılan denetimlerde yasa dışı avlanan 3 kişiye 7 bin 826 lira ceza kesildi.

Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı av yapan kişilere yönelik av kontrol çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda denetimler sırasında ekipler, Gelibolu ilçesinde Evreşe beldesi yakınlarında kavak deltasında yasa dışı av yapan 3 kişiyi yakaladı. Ekipler, bu kişilere yasa dışı avlandıkları gerekçesiyle toplam 5 bin 826 lira ceza uyguladı. Avlanan 3 ördek için de ayrıca 2 bin lira para cezası kesildi.


Yasa dışı avlanan 3 kişiye 7 bin 826 lira ceza

Yasa dışı avlanan 3 kişiye 7 bin 826 lira ceza

Yasa dışı avlanan 3 kişiye 7 bin 826 lira ceza

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Çanakkale, Güncel, Haber

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