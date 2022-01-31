Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli - Haberler
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Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

İhlas Haber Ajansı, Utku Yaşar Cüce - Güncel
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- Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - - Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Yarın, Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler ile Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 10: 00 ve 14: 00, Geyikli'den ise saat 11: 00 ve 15: 00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Güncel

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Kuzey Ege, Bozcaada, Güncel, Haber

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