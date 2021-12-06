Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice ve Kadırgaburnu açıklarındaki iki farklı noktada lastik bot ve can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 52 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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