Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Ayhan Akkaya - Güncel
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Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Biga ilçesindeki Karabiga kavşağında saat 16.00 sıralarında 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Çanakkale'den Bursa istikametine seyir halinde olan Nail Tozan idaresindeki 17 AAV 746 plakalı otomobil, Kaldırımbaşı köyünden Karabiga kavşağına çıkan Mehmet Yılmaz'ın (82) kullandığı 17 ABB 808 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 17 AAV 746 plakalı otomobil sokak aydınlatması direğine çarparak durabildi. Diğer araç ise bu aracın üzerine çıkarak durdu.

Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Yılmaz, kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Nail Tozan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya - Güncel

Mehmet Yılmaz, Çanakkale, Otomobil, Ölü, Güncel, Haber

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